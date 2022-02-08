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Популярная блогерша рассказала о жизни на 20 тысяч долларов в месяц

Украинская блогерша Софья Стужук рассказала, что живет на 20 тысяч долларов в месяц

Кадр: Ходят Слухи / YouTube

Популярная украинская блогерша Софья Стужук раскрыла сумму, которую тратит ежемесячно. В интервью журналистке Рамине Эсхакзай для YouTube-канала «Ходят слухи» она рассказала, что живет на 20 тысяч долларов (около полутора миллионов рублей) в месяц.

«Ну, наверное, тысяч 20 долларов точно. На питание, все садики, все занятия, машины, бензин», — ответила Стужук на вопрос о том, сколько денег ей нужно, чтобы обеспечить жизнь себе и детям.

По словам блогерши, в эти расходы также входят оплата работы садовника и горничных. «Я это не очень понимаю. (...) Там приходят еще: "Вот этому за бассейн надо столько-то, горничным надо столько-то. У меня есть дни, когда мне кажется, что я целый день что-то оплачиваю», — призналась она.

Блогерша также рассказала, что решила не бороться за наследство, которое должно было достаться детям после смерти ее мужа. «Там были разные моменты, и я просто отказалась. Мне было легче ничего не тянуть, не решать эти вопросы о том, кому какая доля. Очень много энергии сливаешь в это старое», — объяснила Стужук свое решение.

Ее бывший муж Дмитрий Стужук, который тоже был популярным блогером, умер от осложнений после коронавируса в середине октября. Ему было 35 лет.

Вскоре после смерти Дмитрия его жену подвергли травле за будничные кадры и посты. Подписчики осудили Софью за то, что вскоре после этого поста вдова продолжила публиковать «счастливые» фотографии и видео, а также отмечать Хеллоуин.

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Асель Минбаева
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