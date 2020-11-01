Блогершу с недавно умершим мужем затравили за счастливые фото

Пользователи Instagram подвергли травле блогершу Софию Стужук, у которой недавно умер муж, за будничные кадры и посты. Часть юзеров, наоборот, поддержали Стужук и посчитали ее действия способом справиться с тяжелой ситуацией.

17 октября она сообщила о смерти 35-летнего Дмитрия Стужука, отца троих детей. Подписчики осудили блогершу за то, что вскоре после этого поста вдова продолжила публиковать «счастливые» фотографии и видео, а также отмечать Хеллоуин. «Нужно, наверное, вам фото выложить, как я реву по ночам», — написала Стужук в ответ на один из критических комментариев.

Еще в публикации ее сравнили с принцессой из «Аквамена». На это блогерша в шутку задумалась, «где бы найти своего Аквамена теперь». Юзеры раскритиковали ее и за эти слова. «Я не состою ни в каких отношениях ни с одним мужчиной более полугода. И всего лишь жду, когда Вселенная сама решит, когда время».

Дмитрий Стужук — 35-летний популярный украинский фитнес-блогер. Он умер от осложнений, вызванных коронавирусом. Стужук почувствовал себя плохо во время отдыха в Турции. У мужчины затекла шея и болел живот. На следующий день появился кашель, но других симптомов болезни не было. По словам блогерши, у мужа были проблемы с сердечно-сосудистой системой, из-за чего возникли осложнения, с которыми его организм не справился.