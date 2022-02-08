В США оценили украинскую пушку МТ-12Р с радаром

Хотя большинство стран мира отказываются от использования буксируемых противотанковых пушек в пользу управляемых ракет, используемая Украиной советская 100-миллиметровая противотанковая пушка МТ-12Р, оснащенная радиолокационным прицельным комплексом 1А31, может быть полезной в случае возможного российского вторжения, пишет The Drive.

Согласно оценке американского издания, МТ-12Р по сравнению с оружием, которое США и Великобритания поставили Украине, устарела. «Первоначально противотанковая пушка Т-12 впервые поступила на вооружение советских вооруженных сил в 1961 году. Затем последовала разработка различных улучшенных вариантов МТ-12, включая МТ-12Р, первые образцы которой были приняты на вооружение в начале 1980-х годов», — говорится в публикации.

Особенностью МТ-12Р называется радиолокационный прицельный комплекс 1А31. «Радар позволяет артиллерийскому расчету нацеливаться на вражеские танки и другую технику, которые могут быть скрыты защитными дымовыми завесами или просто дымом и пылью, поднятыми во время затяжного боя. В противном случае наводчику приходится полагаться на оптические прицелы оружия», — утверждает издание.

Между тем, как говорится в публикации, дальность стрельбы МТ-12Р составляет 3000 метров, что меньше, чем 4000 метров у американского переносного противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) FGM-148 Javelin. Издание допускает, что украинская пушка может быть эффективна против старых советских танков и легких боевых машин, однако окажется бесполезной в отношении новых и модернизированных российских танков.

В мае 2018 года украинские СМИ опубликовали видео с занятий артиллерийского подразделения Вооруженных сил Украины, в которых приняли участие якобы модернизированные противотанковые пушки МТ-12. Как отмечает «РГ: Русское оружие», на самом деле на кадрах запечатлены обычные пушки, разработанные в СССР еще в конце 60-х годов прошлого века. Согласно изданию, к моменту публикации видео украинские военные не располагали модификациями МТ-12Р.