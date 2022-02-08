Стало известно о предотвращении ряда терактов в школах России

За последние несколько лет в школах и других образовательных учреждениях России был предотвращен ряд преступлений террористической направленности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора ФСБ России и председателя Национального антитеррористического комитета (НАК) Александра Бортникова.

По его словам, часть преступлений готовили члены ячеек международных террористических организаций. Теракты планировались в Москве, Крыму, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Ставропольском крае и Тверской области.

Как уточнил директор ФСБ, к большинству из них имели отношение сторонники запрещенного в России движения «Колумбайн».

2 февраля Верховный суд России признал движение террористическим. Начальник юридического отдела московского профсоюза полиции Игорь Гришаков подчеркивал, что признание «Колумбайна» террористическим упростит правоохранителям профилактическую работу по предотвращению преступлений.