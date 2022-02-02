«Колумбайн» признали в России террористическим

Верховный суд России признал террористическим движение «Колумбайн». Об этом передает РИА Новости в среду, 2 февраля.

Верховный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры России. Решение о признании «Колумбайна» террористической организацией вступает в законную силу с сегодняшнего дня, пояснил судья Верховного суда. Подчеркивается, что данное решение может быть обжаловано, однако суд указал начать исполнять его немедленно. Сотрудники силовых служб выявили множество крупных интернет-сообществ «Колумбайна» численностью около 50 тысяч пользователей.

Ранее начальник юридического отдела московского профсоюза полиции Игорь Гришаков подчеркивал, что признание движения «Колумбайн» террористическим упростит правоохранителям профилактическую работу по предотвращению преступлений.