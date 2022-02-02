Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

«Колумбайн» признали в России террористическим

Верховный суд РФ признал террористическим движение «Колумбайн»

Фото: Rick Wilking / Reuters

Верховный суд России признал террористическим движение «Колумбайн». Об этом передает РИА Новости в среду, 2 февраля.

Верховный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры России. Решение о признании «Колумбайна» террористической организацией вступает в законную силу с сегодняшнего дня, пояснил судья Верховного суда. Подчеркивается, что данное решение может быть обжаловано, однако суд указал начать исполнять его немедленно. Сотрудники силовых служб выявили множество крупных интернет-сообществ «Колумбайна» численностью около 50 тысяч пользователей.

Ранее начальник юридического отдела московского профсоюза полиции Игорь Гришаков подчеркивал, что признание движения «Колумбайн» террористическим упростит правоохранителям профилактическую работу по предотвращению преступлений.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Академик РАН назвал возможную долю неофициально болеющих COVID-19 при омикроне
Мурашко сообщил о росте числа пациентов с COVID-19 под наблюдением врачей
Метеоролог назвал срок таяния снега в Москве
Электрический кабель оборвался и убил 26 человек на рынке в Конго
Собянин заявил о выходе на плато по заболеваемости COVID-19
Собянин оценил ситуацию с COVID-19 в Москве
Российский вирусолог раскрыл концентрацию омикрона в легких
Китаец захотел купить квартиру в России и остался ни с чем
В Германии запуск «Северного потока-2» связали с кризисом вокруг Украины
В «Красной поляне» остановилась канатная дорога с туристами
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.