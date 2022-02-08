Диетолог назвал смертельную опасность грейпфрута

Терапевт-диетолог, гастроэнтеролог Магомедтагир Ибрагимов назвал смертельную опасность грейпфрута и рассказал о вреде, который он может нанести организму. Его слова приводятся на сайте «Пятого канала».

Ибрагимов развеял миф о том, что грейпфрут сжигает жир. Врач предположил, что подобный «чудо-эффект» происходит из-за большого количества воды, которая содержится во фрукте. По его мнению, именно благодаря избытку жидкости после употребления грейпфрута возникает чувство насыщения.

Если съесть слишком много грейпфрута, можно и вовсе оказаться в больнице или даже умереть, предупредил диетолог. «Грейпфрут содержит химические вещества, которые могут взаимодействовать с определенными лекарственными средствами, что делает их более мощными», — отметил он. Ибрагимов добавил, что побочные эффекты от переедания грейпфрута могут включать острую почечную недостаточность, дыхательную недостаточность, внутренние кровотечения и даже внезапную смерть.

По словам терапевта, грейпфрут может быть особенно опасен для определенной категории пациентов, поскольку фрукт раздражает слизистые и, как следствие, существенно осложняет лечение воспалительных заболеваний. Он объяснил, что содержащиеся в продукте химические вещества влияют на ферменты в кишечнике, которые обычно уменьшают эффект воздействия препаратов на организм. Как следствие, доза некоторых препаратов может существенно увеличиться.

Ранее сообщалось, что руководитель направления диетологии Европейского медицинского центра, врач-диетолог, кандидат медицинских наук Ксения Селезнева предупредила о смертельной опасности лишнего жира на животе. По словам эксперта, избыток жировой массы ведет к ожирению отдельных органов, в том числе сердца, печени и поджелудочной железы.