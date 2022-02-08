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Диетолог назвал смертельную опасность грейпфрута

Диетолог Ибрагимов предупредил, что переедание грейпфрута может даже привести к смерти

Фото: Anna Wlodarczyk / Unsplash

Терапевт-диетолог, гастроэнтеролог Магомедтагир Ибрагимов назвал смертельную опасность грейпфрута и рассказал о вреде, который он может нанести организму. Его слова приводятся на сайте «Пятого канала».

Ибрагимов развеял миф о том, что грейпфрут сжигает жир. Врач предположил, что подобный «чудо-эффект» происходит из-за большого количества воды, которая содержится во фрукте. По его мнению, именно благодаря избытку жидкости после употребления грейпфрута возникает чувство насыщения.

Если съесть слишком много грейпфрута, можно и вовсе оказаться в больнице или даже умереть, предупредил диетолог. «Грейпфрут содержит химические вещества, которые могут взаимодействовать с определенными лекарственными средствами, что делает их более мощными», — отметил он. Ибрагимов добавил, что побочные эффекты от переедания грейпфрута могут включать острую почечную недостаточность, дыхательную недостаточность, внутренние кровотечения и даже внезапную смерть.

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По словам терапевта, грейпфрут может быть особенно опасен для определенной категории пациентов, поскольку фрукт раздражает слизистые и, как следствие, существенно осложняет лечение воспалительных заболеваний. Он объяснил, что содержащиеся в продукте химические вещества влияют на ферменты в кишечнике, которые обычно уменьшают эффект воздействия препаратов на организм. Как следствие, доза некоторых препаратов может существенно увеличиться.

Ранее сообщалось, что руководитель направления диетологии Европейского медицинского центра, врач-диетолог, кандидат медицинских наук Ксения Селезнева предупредила о смертельной опасности лишнего жира на животе. По словам эксперта, избыток жировой массы ведет к ожирению отдельных органов, в том числе сердца, печени и поджелудочной железы.

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