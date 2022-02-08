Соратницу Байдена уличили в опасной любви к роскоши

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси потратила почти полмиллиона долларов, путешествуя на частном самолете. Такой способ передвижения считается наиболее опасным для планеты. При этом соратница президента Джо Байдена неоднократно заявляла о своей приверженности борьбе с глобальным потеплением и напоминала, что у США есть моральные обязательства в вопросе изменения климата, сообщает Daily Mail.

В нарушении своих же обещаний и любви к роскоши Пелоси уличили с помощью документов кампании, поданных в Федеральную избирательную комиссию. Из них следует, что с октября 2020 года по декабрь 2021 года кампания Пелоси заплатила 489,1 тысячи долларов двум авиакомпаниям за частные перелеты.

Ранее спикер палаты представителей называла изменение климата «экзистенциальной» угрозой. Пелоси возглавила делегацию Конгресса США на климатическом саммите в шотландском Глазго в ноябре 2021 года. Во время конференции она заявила, что ее озабоченность экологией основывается на ее убеждениях набожной католички. «Для меня это религиозная вещь», — рассказала депутат собравшимся на саммите всего через три месяца после того, как потратила 67,6 тысячи долларов на частный перелет. — Я верю, что это творение Бога и у нас есть моральное обязательство быть хорошими управителями».

В 2021 году в нанесении вреда планете обвинили крупнейшие банки США. По итогам 2020 финансового года они вложили средства в выбросы углекислого газа в два миллиарда тонн. Такой объем примерно равен уровню выбросов России за тот же период. Вред для планеты сопоставим с выбросами от 432 миллионов легковых автомобилей, проехавших за один год.