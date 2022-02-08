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Террориста Брейвика решили перевести в новую тюрьму

Служба исправительных учреждений Норвегии переведет Андерса Брейвика в новую тюрьму

Фото: Ole Berg-Rusten / Reuters

Служба исправительных учреждений Норвегии приняла решение перевести террориста и массового убийцу Андерса Брейвика в новую тюрьму. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передает ТАСС.

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Праворадикальный преступник, который с 2011 до этого момента отбывал пожизненное заключение в тюрьме Шиен будет переведен в учреждение под названием Риннерике. Там он продолжит отбывать свой срок на прежних условиях. Перевод, по информации пенитенциарного ведомства Норвегии состоится в ближайшем будущем.

«Целью перевода, который рассматривался в течение длительного времени, является главным образом то, что осужденный пребывал в одном и том же отделении тюрьмы с очень высоким уровнем безопасности на протяжении многих лет и поэтому актуальным стал вопрос перемены места», — также уточняется в сообщении.

1 февраля стало известно, что норвежский суд отказал Андерсу Брейвику в досрочном освобождении. Свое решение правосудие мотивировало тем, что Брейвик не исправился и «риск насилия, реален и равен тому, что было, когда ему впервые был вынесен обвинительный приговор».

22 июля 2011 года Брейвик совершил два теракта. Сначала взорвал самодельное устройство в правительственном квартале Осло — в результате погибли восемь человек. После этого убийца проник в молодежный лагерь правящей Норвежской рабочей партии на острове Утойя, где расстрелял еще 69 человек.

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Николай Чигасов
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