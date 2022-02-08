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Названо идеальное растение для городской квартиры

Флорист Сафронова призвала держать в комнате два-три хлорофитума для выделения кислорода

Фото: Pixabay

Президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова заявила, что многие городские жители хотят иметь неприхотливые, красивые и полезные комнатные растения. В интервью радио Sputnik эксперт заявила, что под это описание подходит хлорофитум.

Сафронова назвала хлорофитум идеальным растением для городской квартиры, поскольку он неприхотлив в уходе и не представляет опасности. С ним удастся справиться любому человеку без специальных знаний в ботанике.

Если выбирать между хлорофитумом, фикусом, кактусом и другими комнатными растениями, то стоит отдать предпочтение первому. Он обладает полезными свойствами, отметила флорист. Сафронова призвала держать в комнате два-три хлорофитума для выделения большого количества кислорода.

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«Если у вас небольшая комната, то, скажем, двух-трех хлорофитумов на подоконнике будет достаточно. Они бывают разных сортов и разных форм, это не будет выглядеть скучно и монотонно. Вместе с тем еще будет польза в плане выделения кислорода», — заключила специалист.

Ранее россиянам назвали растение, способное избавить квартиру от насекомых. Очистить жилище от жуков и пауков помогает обычная мята, которая известна как естественный освежитель воздуха.

Марина Совина
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