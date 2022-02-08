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Россияне пытали похищенного мужчину кипятком ради 50 тысяч рублей

В Башкирии полицейские спасли дозвонившегося им из гаража похищенного россиянина

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Республике Башкортостан задержаны четверо россиян, похитивших 41-летнего мужчину. Об этом во вторник, 8 февраля, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Евгений Каневский.

По данным следствия, 6 февраля злоумышленники проникли в квартиру 41-летнего знакомого через балкон после того, как он отказался выходить к ним. Они сильно избили свою жертву, отняли мобильный телефон и требовали отдать им 50 тысяч рублей. Помимо этого, они угрожали пистолетом и пытали его, облив лоб кипятком, а после силой усадили в автомобиль и вывезли в гараж. Там россиянин нашел почти севший телефон и дозвонился в полицию.

Полицейские Стерлитамака выяснили местонахождение гаража и освободили похищенного. Россиянин рассказал, что один из напавших на него является ранее судимым за кражу и наркотики 36-летним жителем Стерлитамака. Оперативники задержали его, а спустя некоторое время — и остальных участников преступления.

Ранее в феврале сообщалось, что в Иркутске бывший участник незаконных вооруженных формирований попался на вымогательстве денег у бизнесмена.

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Владимир Седов
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