Судимый за терроризм россиянин три года вымогал деньги у бизнесмена

В Иркутской области задержан 34-летний россиянин, обвиняемый в вымогательстве. Об этом в понедельник, 7 февраля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в течение трех лет он вымогал деньги у местного предпринимателя, требуя отдавать ему по 30 тысяч рублей за покровительство. Узнав, что вымогатель был ранее судим за участие в незаконном вооруженном формировании, содействие террористам и незаконный оборот оружия, потерпевший обратился в региональное управление ФСБ.

При содействии бойцов СОБР Росгвардии вымогатель был задержан в Иркутске. У него обнаружили пистолет со спиленными номерами и два пакета с порошкообразным веществом белого цвета, которые направлены на исследование. Мужчина был арестован и отправлен в СИЗО.