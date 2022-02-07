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Судимый за терроризм россиянин три года вымогал деньги у бизнесмена

В Иркутске бывший участник незаконных вооруженных формирований попался на вымогательстве

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В Иркутской области задержан 34-летний россиянин, обвиняемый в вымогательстве. Об этом в понедельник, 7 февраля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в течение трех лет он вымогал деньги у местного предпринимателя, требуя отдавать ему по 30 тысяч рублей за покровительство. Узнав, что вымогатель был ранее судим за участие в незаконном вооруженном формировании, содействие террористам и незаконный оборот оружия, потерпевший обратился в региональное управление ФСБ.

При содействии бойцов СОБР Росгвардии вымогатель был задержан в Иркутске. У него обнаружили пистолет со спиленными номерами и два пакета с порошкообразным веществом белого цвета, которые направлены на исследование. Мужчина был арестован и отправлен в СИЗО.

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Владимир Седов
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