Поклонская заявила о готовности проводить инспекции в странах СНГ

Наталья Поклонская, назначенная заместителем главы Россотрудничества, заявила о готовности проводить инспекции в странах СНГ на предмет соблюдения прав россиян. Об этом она сообщила в эфире радио «Комсомольская правда».

«Я хочу встречаться с ними лично, чтобы видеть их проблемы, принимать от них конкретные обращения. Потом рассматривать их в соответствии с законом», — сказала она. Поклонская добавила, что уже придумала график личного приема граждан России за границей.

Экс-депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская приступила к новой работе в Россотрудничестве с 7 февраля. Она пояснила, что к ее обязанностям в Россотрудничестве относятся вопросы защиты прав соотечественников за рубежом, а также управление культуры и искусства.