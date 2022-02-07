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Стало известно об обязанностях Поклонской на посту замглавы Россотрудничества

Наталья Поклонская рассказала о своих обязанностях на посту замглавы Россотрудничества

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Наталья Поклонская, которая до недавнего времени занимала должность посла России в Кабо-Верде, рассказала о своих будущих обязанностях на посту замглавы Россотрудничества. Об этом пишет РИА Новости.

«К моим обязанностям, согласно распределению руководителя Россотрудничества, относятся вопросы защиты прав соотечественников за рубежом, а также управление культуры и искусства. С коллективом управления познакомилась, все ребята инициативные, поэтому планов много», — заявила Поклонская.

Ранее стало известно, что Поклонская приступит к своим полномочиям на посту замглавы Россотрудничества с 7 февраля 2022 года. Она отметила, что рада присоединиться к команде. Поклонская назвала приоритетом работы в Россотрудничестве защиту прав россиян.

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Николай Чигасов
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