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Посольство США на Украине задумалось о переезде

Посольство США задумалось о переезде в западную часть Украины из-за возможной эскалации

Фото: Pixabay

Посольство США в Киеве задумалось о переезде в западную часть Украины на фоне опасений в связи с возможной эскалацией в стране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленные источники портала BuzzFeed.

Как заявили источники, посольство еще не приняло решение, однако «активно обсуждается переезд» на запад Украины. Портал уточняет, что в госдепартаменте в ответ на запрос указали, что «на данный момент сообщить нечего», посольство в Киеве продолжает предоставлять большинство консульских услуг.

Ранее глава посольства США на Украине Кристина Квин объяснила решение отправить на родину семьи американских дипломатов «избытком осторожности», а также многочисленностью штата миссии. Она также дала понять, что сама приняла такое решение, которое затем было раскритиковано украинскими властями.

26 января посольство США на Украине призвало американских граждан, находящихся на территории республики, задуматься над отъездом из страны. Дипломаты призвали граждан США рассмотреть такую возможность из-за «возросшей угрозы военных действий России» и непредсказуемости дальнейшего развития ситуации.

Марина Совина
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