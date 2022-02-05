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США объяснили отправку домой дипломатов из Киева

Глава посольства США на Украине Квин объяснила выезд дипломатов «избытком осторожности»
Кристина Квин

Кристина Квин. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Глава посольства США на Украине Кристина Квин объяснила решение отправить на родину семьи американских дипломатов «избытком осторожности», а также многочисленностью штата миссии. Об этом она рассказала в интервью MSNBC.

Она также дала понять, что сама приняла такое решение, которое затем было раскритиковано украинскими властями, и уверена в своей правоте. «Моя главная задача заключается в том, чтобы обеспечить безопасность наших дипломатов и их семей», — сказала Квин, добавив, что в конечном итоге приняла решение отправить семьи домой из избытка осторожности, а также в силу того, что у США на Украине очень масштабное присутствие.

Квин напомнила, что в Киеве есть много американских семей, поэтому она хотела гарантировать им возможность спокойно вернуться коммерческими авиарейсами без необходимости «в спешке ломиться на выезд».

26 января посольство США на Украине призвало американских граждан, находящихся на территории республики, задуматься над отъездом из страны. Дипломаты призвали граждан США рассмотреть такую возможность из-за «возросшей угрозы военных действий России» и непредсказуемости дальнейшего развития ситуации.

Марина Совина
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