На Украине упрекнули США в подыгрывании России

Политолог из Украины Владимир Фесенко в журнале «Новое время» упрекнул США в подыгрывании России, заявив, что рекомендации Белого дома уезжать из Украины дипперсоналу, членам семей и американским гражданам серьезно портят репутацию страны.

По словам эксперта, американцы продемонстрировали определенную слабину и показали, что боятся. «А еще косвенно подыграли российской пропаганде», — отметил он.

Кроме того, украинский политолог считает, что Москва якобы может использовать этот факт в своих интересах, при этом не уточнив, как именно. По его мнению, на такое решение США повлиял «афганский синдром», поскольку американцы «обожглись в Кабуле».

26 января посольство США на Украине призвало американских граждан, находящихся на территории республики, задуматься над отъездом из страны. Дипломаты призвали граждан США рассмотреть такую возможность из-за «возросшей угрозы военных действий России» и непредсказуемости дальнейшего развития ситуации.