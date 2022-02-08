Мужчина посмотрел прогноз погоды и узнал о существовании родного брата

В Калифорнии, США, мужчина узнал о существовании брата и воссоединился с ним благодаря прогнозу погоды. Об этом сообщает Daily Mirror.

Рэнди Уэйтс рассказал, что однажды во время просмотра прогноза погоды обратил внимание на мужчину по имени Эдди Уэйтс, у которого брали интервью. Американец подозвал дочь и попросил ее посмотреть на однофамильца. «Я увидела черты лица Эдди, и поняла, что он действительно очень похож на моего отца по глазам. Я провела исследование, нашла его имя, изучила все, что могла», — объяснила девушка.

В итоге выяснилось, что Эдди — родной брат Рэнди. Мужчины созвонились и обменялись фотографиями. Благодаря Эдди его брат наконец-то увидел, как выглядит их отец, с которым он никогда не встречался. После общения по переписке и телефону родственники встретились лично в воскресенье, 6 февраля.

Оказалось, что братья выросли всего в 50 километрах друг от друга. «Все это кажется нереальным: у меня есть не только брат, но и семья, о существовании которой я даже не подозревал. Это просто непередаваемо. Это невероятно», — признался ошарашенный Рэнди.

Ранее сообщалось, что сестры воссоединились в доме престарелых в английском городе Хебберн, графство Тайн-энд-Уир, спустя почти десять лет разлуки. Теперь родственницы живут на одном этаже и часто беседуют за чашкой кофе с тортом.