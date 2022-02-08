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Российский фондовый рынок открылся ростом

Индекс Мосбиржи в начале основной сессии вырос на 1 процент

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

На открытии основной торговой сессии Московской биржи российский фондовый рынок демонстрирует рост. Индекс Мосбиржи поднялся на 1,02 процента, до 3506,35 пункта, индекс РТС — на 1,69 процента, до 1469,6 пункта, свидетельствуют данные площадки.

Российский рубль также укрепляется. Доллар торгуется на уровне 75,17 рубля (падение 0,44 процента с начала дня), евро — 85,84 рубля (минус 0,65 процента).

Сильнее других среди «голубых фишек» растут Ozon (плюс 1,77 процента, до 1527,5 рубля), X5 (плюс 1,06 процента, до 1663,5 рубля) и Сбер (плюс 1,02 процента, до 260,25 рубля). Незначительно снижаются только «Татнефть» (минус 0,1 процента, до 495,1 рубля), «Полюс» (минус 0,02 процента, до 12 073 рублей) и «Сургутнефтегаз» (минус 0,1 процента, до 37,18 рубля).

Курс доллара от TradingView

Нефтяные котировки по сравнению с понедельником, 7 февраля, не изменились. Сорт Brent торгуется на уровне 92,6 доллара за баррель, а WTI — 91,28 доллара.

Положительная динамика фондового рынка связана в первую очередь с прошедшими накануне переговорами президентов России и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном. Несмотря на отсутствие заявлений о деэскалации, эксперты восприняли комментарии политиков по итогам встречи с умеренным оптимизмом. В том числе FT отмечает, что стороны согласовали вывод российских военных из Белоруссии, где проходят совместные учения по линии Союзного государства.

Обвал российских ценных бумаг с начала года связан с ростом геополитической напряженности между Россией и Западом. США и Европа считают, что Москва вынашивает реальные планы по военному вторжению на Украину, в то время как в Кремле требуют гарантий безопасности от агрессии со стороны НАТО и заявляют об отсутствии таких намерений.

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Платон Щукин
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