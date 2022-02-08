Блогерша показала способ визуально увеличить ягодицы на фото

Девушка показала способ визуально увеличить ягодицы на фото и удивила пользователей сети. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных в сети кадрах 18-летняя Амали Кригер Олсен (Amalie Kryger Olsen) объяснила, что большинство фитнес-блогеров, которые показывают стройную фигуру в соцсетях, на самом деле используют специальный лайфхак, благодаря которому их ягодицы кажутся больше, чем они есть на самом деле.

В видео девушка сняла себя в белом кроп-топе и серо-голубых велосипедных шортах. Она повернулась спиной к камере и продемонстрировала фигуру. После этого Олсен подтянула штанины шортов таким образом, что под ягодицами образовались складки ткани, которые сделали их визуально больше и круглее.

Ролик стал вирусным и набрал 6,2 миллиона просмотров и 764,5 тысячи лайков. Зрителей удивил совет блогерши. «Неужели в Instagram сплошная ложь?», «Я не верю своим глазам», «Что ж, пойду куплю велосипедки», «А выглядит неплохо», «Боже, ну конечно, как я сама не догадалась?» — писали они.

В январе известных фитнес-блогеров уличили в обмане подписчиков. «Мы живем в мире, где нас постоянно атакуют якобы идеальными образами тела, которые на самом деле не являются естественными, к ним не обязательно стремиться. Чтобы добиться подобного результата, блогеры используют фильтры для изменения формы и внешнего вида своего тела и лица, подвергаются косметическим процедурам — от хирургии до простой корректировки», — сказал косметический хирург доктор Пол Банвелл (Paul Banwell).