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Около «Москва-Сити» построят новые небоскребы

«Ведомости» сообщили о возможном строительстве нового делового центра около «Москва-Сити»

Фото: Александр Петросян / Коммерсантъ

Новый крупный деловой комплекс может появиться около существующего международного центра «Москва-Сити», пишут «Ведомости». По данным издания, его построит девелопер Capital Group.

Подконтрольная девелоперу фирма «Инвестпрофи» получила в собственность компании, владеющие зданиями на улице Антонова-Овсеенко рядом с «Сити». Эти строения занимают несколько участков общей площадью 2,37 гектара. В рамках программы развития бывших промышленных зон там планируется масштабное строительство недвижимости, преимущественно офисов и апартаментов, отмечают «Ведомости».

В консалтинговой компании Colliers изданию заявили, что с учетом площади участков там будет построен именно высотный комплекс. Представитель Capital Group отказался комментировать информацию о возможном строительстве небоскребов в указанной зоне. В департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы сообщили, что всего у этой территории 13 собственников, и все они проинформированы о планах города по ее редевелопменту.

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Участники рынка рассказали «Ведомостям», что рынок коммерческой недвижимости в настоящее время активно восстанавливается после пандемии COVID-19, поэтому решение девелопера об участии в данном проекте, скорее всего, связано именно с этим. Как офисы, так и апартаменты и квартиры в этом месте будут очень востребованы, полагают они.

Ранее сообщалось, что за 2021 год покупатели с бюджетами от 1 миллиона долларов на квартиру в совокупности потратили около 207 миллиардов рублей на элитную недвижимость в Москве. Из этой суммы большую часть — 128 миллиардов рублей — неизвестные направили на покупку в новостройках.

Нина Ташевская
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