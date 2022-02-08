Россия анонсировала ответ Западу по гарантиям безопасности

Президент России Владимир Путин заявил, что страна готовит ответ Западу по теме гарантий безопасности, сообщает РИА Новости.

На пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном Путин анонсировал, что Россия скоро ответит США и НАТО по гарантиям безопасности. «Мы сейчас готовим ответ с нашим видением и направим в Вашингтон и Брюссель», — сообщил он.

Путин также заявил, что США и НАТО проигнорировали озабоченности России по гарантиям безопасности. Он подчеркнул, что Запад оставил без внимания центральные тревоги Москвы.

Ранее США и ФРГ выразили желание продолжить диалог с Россией. По итогам переговоров в Вашингтоне президент Штатов Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц подтвердили готовность «добросовестно» вести переговоры с Россией по гарантиям безопасности.