Путин заявил об игнорировании США и НАТО озабоченности России по безопасности

Президент России Владимир Путин по результатам переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном заявил, что США и НАТО проигнорировали центральные озабоченности РФ по гарантиям безопасности, сообщает ТАСС.

«В ходе переговоров мы продолжили обмен мнениями по поводу адресованных Соединенным Штатам и НАТО российских предложений о предоставлении долгосрочных юридических гарантий безопасности», — сказал Путин.

Он отметил, что, согласно полученным от США и НАТО 26 января ответам, можно сказать, что центральные озабоченности Москвы были проигнорированы.

Ранее стало известно, что Париж не готов принять инициативы России по укреплению безопасности в Европе в том виде, в котором Москва представила их в декабре. Об этом заявил посол Франции в США Филипп Этьен.