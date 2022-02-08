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Путин заявил об игнорировании США и НАТО озабоченности России по безопасности

Путин заявил, что США и НАТО проигнорировали озабоченности РФ по гарантиям безопасности

Фото: РИА Новости

Президент России Владимир Путин по результатам переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном заявил, что США и НАТО проигнорировали центральные озабоченности РФ по гарантиям безопасности, сообщает ТАСС.

«В ходе переговоров мы продолжили обмен мнениями по поводу адресованных Соединенным Штатам и НАТО российских предложений о предоставлении долгосрочных юридических гарантий безопасности», — сказал Путин.

Он отметил, что, согласно полученным от США и НАТО 26 января ответам, можно сказать, что центральные озабоченности Москвы были проигнорированы.

Ранее стало известно, что Париж не готов принять инициативы России по укреплению безопасности в Европе в том виде, в котором Москва представила их в декабре. Об этом заявил посол Франции в США Филипп Этьен.

Марина Совина
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