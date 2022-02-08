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Депутат посоветовал россиянам способ покупать продукты дешевле

Депутат Евгений Никора посоветовал россиянам покупать продукты на маркетплейсах
Евгений Никора

Евгений Никора. Фото: @nikora_evgeniy_murmansk

Зампредседателя Мурманской областной думы Евгений Никора в ответ на жалобу местного жителя на дорогие макароны (по цене 99 рублей) в «Магните» призвал покупать их в интернете. Изданию «Подъем» депутат сказал, что способ взят из личного опыта.

«Смотрите, где дешевле. Я так делаю. Я сам, когда покупаю продукты, смотрю цены в разных магазинах, сравниваю, а потом покупаю по самой низкой цене. Некоторые продукты длительного срока хранения покупаю на маркетплейсах типа OZON», — посоветовал он. Там макароны якобы стоят 68 рублей.

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По словам Никоры, в этом случае с макаронами в «Магните» жаловаться в ФАС бессмысленно, потому что ни одна из торговых сетей не занимает доминирующего положения на рынке Мурманской области.

По данным компании «Эвотор», пельмени, сосиски и гречка подорожали больше всего в несетевой рознице за год, в целом цены на продукты взлетели на 10 процентов. Гречка прибавила в цене 24 процента, сосиски — 22 процента, пельмени — 21 процент, пряники и вафли — 18 процентов, пюре и лапша быстрого приготовления — 17 процента. Ранее Минэкономразвития повысило прогноз по темпам инфляции в России в 2022 году с 4 до 5,9 процента.

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Платон Щукин
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