Боец MMA заявил об исчезновении своей родственницы в Чечне

Осетинский боец MMA Георгий Гаглоев сообщил о пропаже свой тети на границе Ингушетии и Чечни. Об этом он заявил в своем Instagram.

По словам спортсмена, 6 февраля его тетя Римма прилетела из ОАЭ в столицу Чечни Грозный и в аэропорту созвонилась с родными. После этого она села в машину, и с тех пор о ее местонахождении нет никакой информации.

Позднее автомобиль обнаружили на границе республик, внутри были вещи и деньги женщины и ее водителя.

Также Гаглоев рассказал, что с ним связался сотрудник правоохранительных органов, который рассказал, что его тетя находится в Грозном. На следующий день в ведомстве отвергли это утверждение, заявив, что женщина по-прежнему числится пропавшей.

Ранее получивший политическое убежище в Швеции блогер Тумсо Абдурахманов, выступающий с критикой в адрес чеченских властей, заявил о похищении родственников супруги. По его словам, известно о похищении матери супруги Равзы Шаидовой и сестры Асият Айбазовой. Абдурахманов уточнил, что сестру вывезли в местный отдел МВД, после чего посадили в неизвестную машину и повезли в Чечню. Мать похитили из дома. До этого блогер сообщал, что в ночь на четверг, 23 декабря, похитили его близких по отцовской и материнской линии. В частности, ему неизвестно местонахождение шестерых членов семьи: двоих дядей, троих двоюродных дядей и троюродного брата.

Также об исчезновении родственников рассказал чеченский блогер Минкаил Мализаев. Он заявил, что силовики увезли всех его близких «до единого», в том числе женщин, и впоследствии прислали с неизвестного номера фотографии, где они сняты без одежды.