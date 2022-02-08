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Спорт

Российская сборная опустилась на третье место на Олимпиаде

Сборная России опустилась на третье место в медальном зачете Олимпиады после победы Китая

Фото: Reuters

Российская сборная опустилась на третью позицию в медальном зачете Олимпиады в Пекине. Об этом пишет ТАСС.

После победы фристайлистки Гу Айлин Эйлээнь в биг-эйре спортсмены из Китая заняли первое место, завоевав три золотые и две серебряные награды. На втором месте оказалась шведская команда, у которой три золотые медали.

Золото для российской команды завоевали лыжник Александр Большунов (скиатлон) и фигуристы в командном турнире. Серебро получили лыжники Наталья Непряева, Денис Спицов в скиатлоне и сборная России в смешанном командном турнире по прыжкам на лыжах с трамплина, а бронзу — фристайлистка Анастасия Смирнова в могуле и биатлонисты в смешанной эстафете.

Накануне, 7 февраля, сборная России в составе Ирмы Махини, Данила Садреева, Ирины Аввакумовой и Евгения Климова завоевала серебро в командном турнире по прыжкам с трамплина на Олимпиаде в Пекине. Отечественные лыжники выиграли медаль в данном виде спорта впервые с 1968 года. Для российской сборной это первая награда в истории команды.

Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля. Отечественные атлеты выступают на Играх под эгидой Олимпийского комитета России (ОКР).

Марина Совина
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