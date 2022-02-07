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Спорт

Россияне впервые в истории выиграли медаль в прыжках с трамплина на Олимпиаде

Российские лыжники завоевали серебро в прыжках с трамплина на Олимпиаде в Пекине

Фото: Hannah Mckay / Reuters

Сборная России в составе Ирмы Махини, Данила Садреева, Ирины Аввакумовой и Евгения Климова завоевала серебро в командном турнире по прыжкам с трамплина на Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Чемпионами стали спортсмены из Словении. Российская команда показала второй результат, обойдя канадских лыжников. Отечественные лыжники выиграли медаль в данном виде спорта впервые с 1968 года. Для российской сборной это первая награда в истории команды.

В 1968 году Владимир Белоусов из сборной СССР завоевал золото в прыжках с трамплина. Он оказался сильнее представителя Чехословакии Иржи Рашки и норвежца Ларса Грини.

Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля. Отечественные атлеты выступают на Играх под эгидой Олимпийского комитета России (ОКР).

Николай Костюков
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