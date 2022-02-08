На Украине назвали вероятный сценарий дестабилизации со стороны России

Попытка дестабилизации внутренней ситуации на Украине является «абсолютно вероятным сценарием» действий со стороны России. Об этом министр обороны республики Алексей Резников заявил в эфире ток-шоу «Свобода слова» на украинском телеканале ICTV. Запись передачи была опубликована на YouTube.

Он отметил, что при этом могут быть использованы «так называемые антивакцинаторы» или люди, недовольные экономической политикой или политическим устройством республики.

Глава военного ведомства призвал готовиться к подобному варианту развития событий и добавил, что в настоящий момент противник уже не сможет использовать сценарий восьмилетней давности. «Возможность захватить административные здания, воспользоваться пророссийски, просоветски настроенным населением, как это произошло в 2014 году, используя "зеленых человечков" — уже невозможно», — пояснил он.

В эфире ICTV Резников также сообщал, что в Киеве не видят свидетельств подготовки России к предполагаемому нападению на Украину. По его словам, с военной точки зрения «ударная группа» должна иметь ряд признаков, однако они отсутствуют на российско-украинской границе.

