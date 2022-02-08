Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

На Украине назвали вероятный сценарий дестабилизации со стороны России

Министр обороны Украины Резников назвал вероятной попытку дестабилизации со стороны России
Алексей Резников

Алексей Резников. Фото: Александр Клименко / Reuters

Попытка дестабилизации внутренней ситуации на Украине является «абсолютно вероятным сценарием» действий со стороны России. Об этом министр обороны республики Алексей Резников заявил в эфире ток-шоу «Свобода слова» на украинском телеканале ICTV. Запись передачи была опубликована на YouTube.

Он отметил, что при этом могут быть использованы «так называемые антивакцинаторы» или люди, недовольные экономической политикой или политическим устройством республики.

Глава военного ведомства призвал готовиться к подобному варианту развития событий и добавил, что в настоящий момент противник уже не сможет использовать сценарий восьмилетней давности. «Возможность захватить административные здания, воспользоваться пророссийски, просоветски настроенным населением, как это произошло в 2014 году, используя "зеленых человечков" — уже невозможно», — пояснил он.

В эфире ICTV Резников также сообщал, что в Киеве не видят свидетельств подготовки России к предполагаемому нападению на Украину. По его словам, с военной точки зрения «ударная группа» должна иметь ряд признаков, однако они отсутствуют на российско-украинской границе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Георгий Нестеров
Обсудить
Последние новости
В Совфеде оценили итоги переговоров Путина и Макрона
Путин подписал указ о создании Центра генетических ресурсов растений
Москвичи узнали свой подъезд на кадре из советского фильма
В Испании закрыли дело о подкупе судьи вором в законе Шакро Молодым
Появилось видео с родившей в коллекторе на глазах у сына россиянкой
Суд отклонил иск активиста Ионова к «Новой газете»
Стало известно о состоянии родившей в коллекторе на глазах у сына россиянки
Amazon поднял сотрудникам зарплату до 26 миллионов рублей в год
Раскрыты подробности пластических операций актрисы Воронковой после пожара
США впервые в мире запустят ракету на другой планете
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.