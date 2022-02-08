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Минобороны Украины заявило об отсутствии «ударных сил» России на границе

Министр обороны Украины Резников не увидел признаков подготовки России к «вторжению»
Алексей Резников

Алексей Резников. Фото: Стрингер / РИА Новости

В Киеве не увидели признаков подготовки к предполагаемому нападению России на Украину, заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников, пишет ТАСС со ссылкой на эфир телеканала ICTV.

Министр уточнил, что с военной точки зрения «ударная группа» должна иметь ряд признаков, но они на российско-украинской границе отсутствуют. «По состоянию на сегодняшний день, 119 тысяч наземного компонента ударной силы, чтобы осуществить нападение на Украину, вторжение, не сформировали», — подчеркнул он.

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Ранее украинский президент Владимир Зеленский отверг информацию западных партнеров, в том числе американского лидера Джо Байдена и премьера Великобритании Бориса Джонсона, о якобы грядущем вторжении России. Зеленский ответил, что Киеву гораздо лучше понятна обстановка в регионе. Сообщается, что реальных врагов государства Зеленский увидел внутри страны.

На протяжении нескольких месяцев западные политики и СМИ обвиняют Москву в стягивании войск к границе с Украиной. Они уточнили, что Москва якобы готовится напасть на Украину. При этом в Кремле неоднократно подчеркивали, что у России нет таких планов.

Алия Шарафутдинова
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