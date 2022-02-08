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США нанесли удар китайским компаниям

Минторг США наложил ограничения на экспорт для 33 китайских компаний

Фото: Kiichiro Sato / AP

Министерство торговли США включило 33 китайские компании в так называемый «список неподтвержденных компаний» — в этот перечень попадают фирмы, законность ведения бизнеса которых не могут проверить американские власти, пишет Associated Press. Включение в этот список налагает ограничения на возможность компаний получать поставки от американских экспортеров.

Такая мера наносит удар китайскому бизнесу еще и потому, что теперь компании из США должны будут менее охотно с ними сотрудничать, так как для этого им будет нужно получать специальную лицензию. Среди китайских фирм, попавших в список, оказались поставщики высоких технологий, в том числе производители лазерных компонентов и фармацевтических препаратов, государственные исследовательские лаборатории, а также два университета.

«Возможность проверки законности и надежности иностранных сторон, получающих экспорт из США, путем своевременного проведения проверок конечного использования является основным принципом нашей системы экспортного контроля», — заявил помощник министра торговли в Бюро промышленности и безопасности (BIS) Мэтью Аксельрод. Он добавил, что добавление 33 китайских компаний в список «поможет экспортерам США действовать осмотрительнее и оценивать транзакционные риски, а также продемонстрирует правительству КНР важность их содействия в организации проверок конечного использования».

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Ранее в феврале помощник министра торговли по контролю над экспортом Теа Кендлер заявила, что США необходимо повысить эффективность экспортного контроля, чтобы удерживать Китай и Россию от «агрессивных и опасных действий». Кендлер заявила, что США намерены ввести конкретные меры для усиление этого контроля для противодействия геополитическим соперникам. Об этом всерьез задумались после нового роста напряженности и сигналов об укреплении российско-китайского сотрудничества.

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Софья Ермакова
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