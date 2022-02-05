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В Минторге США задумались об экспортном сдерживании России

В Минторге США заявили о намерениях удерживать Россию экспортным контролем

Фото: Ann Wang / Reuters

Существует необходимость в повышении эффективности экспортного контроля, такая мера позволит удерживать Россию от «агрессивных и опасных действий», заявила помощник министра торговли по контролю над экспортом Теа Кендлер во время выступления на выставке Massachusetts Export Expo 2022. Об этом сообщает журнал WorldECR.

Помощник министра заявила о намерениях Минторга ввести усиленный экспортный контроль для противодействия геополитическим соперникам США, таким как Россия и Китай. Об этом всерьез задумались после нового роста напряженности и сигналов об укреплении российско-китайского сотрудничества.

«Во-первых, [США] должны использовать экспортный контроль, чтобы гарантировать, что технологические инновации не будут направлены на разрушительные цели, которые нанесут ущерб национальной безопасности. Мы намерены эффективно использовать экспортный контроль для противодействия китайской программе военно-гражданской интеграции, а также сдерживания России от агрессивных и опасных действий», — заявила Кендлер.

Также помощник министра надеется, что контроль Минторга за экспортом будет гарантией того, что власти не будут препятствовать технологическому лидерству частных компаний, и таким образом в США смогут вернуться ресурсы и кадры для дальнейших исследований и будущих инноваций.

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По мнению Кендлер, даже несмотря на введение подобной меры, некоторые «недобросовестные субъекты» попытаются заполучить американские технологии незаконными методами, и США должны быть готовы к противодействию.

4 февраля президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином упомянул про новый контракт на поставку в Китай газа с Дальнего Востока в объеме 10 миллиардов кубометров в год. Глава государства также отметил взаимодействие двух стран по высокотехнологичным отраслям и мерам по сохранению экологии.

2 февраля издание Bloomberg с ссылкой на анонимные источники сообщило, что США и европейские страны начали переговоры с крупными азиатскими импортерами природного газа, пытаясь убедить их обеспечить ЕС поставками газа. Запад добивается того, чтобы Азия перепродала сжиженный природный газ Европе в случае вооруженного конфликта на Украине.

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Дмитрий Сотак
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