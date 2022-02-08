Макрон высказался о переговорах с Путиным и Зеленским

Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о том, как прошли его переговоры с лидерами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом пишет РИА Новости.

«Те дискуссии, которые я провел с президентом Путиным и президентом Зеленским сегодня позволили достичь определенного прогресса, чтобы делать шаги к безопасности в регионе», — заявил французский президент. Он отметил, что на встречах с Путиным (7 февраля) и Зеленским (8 февраля) удалось добиться прогресса по вопросу стабильности.

По словам Макрона, президент России обещал ему, что не будет провоцировать эскалацию конфликта на Украине. «Мы обменялись вчера с президентом Путиным мнениями по вопросам безопасности и военным вопросам, он мне сказал, что не будет инициировать эскалацию. Я думаю, что это имеет значение», — добавил Макрон.

Кроме того, президент Франции раскрыл, что встреча политических советников лидеров стран «нормандского формата» пройдет 10 февраля в Берлине.Он подчеркнул, что Франция и Германия привержены усилиям посредничества, чтобы положить конец украинскому конфликту. Макрон отметил, что Париж намерен в ближайшие недели урегулировать ситуацию вокруг Украины.