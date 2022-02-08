Страховые компании начали пересматривать стоимость ДМС

На фоне роста цен и, соответственно, подорожания услуг в медицинских клиниках страховые компании начали пересматривать стоимость полисов добровольного медицинского страхования (ДМС) в сторону увеличения. Об этом со ссылкой на участников рынка пишут «Ведомости».

В «РЕСО-гарантия», втором по сборам страховщике, полисы для юридических лиц выросли в цене на 4-5 процентов. Замглавы компании Игорь Иванов подчеркнул, что это ниже инфляции. Для физических лиц стоимость в некоторых случаях увеличилась на 15 процентов. Это связано с медицинской инфляцией, общей инфляцией и увеличением частоты обращений в клиники.

«Ингосстрах» и «Альфастрахование» обновили цены на полисы ДМС в январе 2022 года. При этом некоторые клиники подняли стоимость услуг до 10 процентов, но в большинстве случаев они не изменились, а часть медицинских учреждений даже снизили цены. Замглавы «Ингосстраха» Дмитрий Попов полагает, что очередной пересмотр цен на ДМС возможен во втором квартале.

В «Ренессанс страховании» цены на ДМС выросли на 5-10 процентов в конце прошлого года. В ближайшее время компания менять условия не планирует. «Сберстрахование» не меняло цену на полисы с лета 2021 года, когда программа только была запущена. В «Росгосстрахе» стоимость ДМС также не изменилась.

Как следует из данных ЦБ, в январе-сентябре страховщики собрали 164 миллиарда рублей премий по ДМС, из них выплачены 102 миллиарда, то есть 62,2 процента сборов. Во всем 2020 году этот показатель составлял 55 процентов (81 миллиард рублей).

Директор по рейтингам страховых компаний агентства НКР Евгений Шарапов ожидает дальнейших изменений в полисах. В 2022 году они либо будут двигаться за инфляцией, либо изменится перечень услуг — наиболее дорогие исключат ради удержания цен.

Ранее стало известно, что Минэкономразвития резко увеличило прогноз по темпам инфляции в России в 2022 году. С 4 процентов его подняли почти в 1,5 раза — до 5,9 процента. Именно такой уровень ожидали в российском правительстве прошлым летом по итогам года, но в реальности он составил 8,39 процента. В январе рост цен вновь превысил прогнозы, поэтому Центробанк, по мнению экспертов, вновь поднимет ставку в пятницу, 11 февраля.

