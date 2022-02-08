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Раскрыты подробности пластических операций актрисы Воронковой после пожара

Медики провели пострадавшей в пожаре актрисе Воронковой операции на кистях и ухе

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Заслуженной артистке России Вере Воронковой провели пластические операции на кистях рук и ухе после пожара в ее квартире. Подробности о состоянии актрисы передает газета «Известия» во вторник, 8 февраля.

Отмечается, что пластику кистей артистке сделали 25 января, а операцию на ухе провели 1 февраля. Медики заявили о положительной динамике в состоянии Воронковой.

Ранее стало известно, что Воронкову перевели из реанимации в ожоговое отделение. У нее были диагностированы ожоги верхних дыхательных путей и термоингаляционное поражение. Пожар в квартире актрисы произошел из-за кошки. Она уронила елку со свечками, в результате чего произошло возгорание.

Вера Воронкова снималась в таких сериалах, как «Каменская», «Предчувствие» и «Марш Турецкого».

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Евгений Шульгин
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