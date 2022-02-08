Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

68-летний мужчина за компанию с женой похудел на 19 килограммов

Мужчина решил поддержать худеющую жену, сбросил 19 килограммов и увлекся кулинарией

Фото: Jonathan Borba / Unsplash

Житель английской деревни Лонгтон, графство Ланкашир, начал готовить еду для желавшей похудеть жены, и за компанию сбросил 19 килограммов. Об этом сообщает издание Stokeon Trent Live.

68-летний Крис Гриффин решил записаться в группу для худеющих, так как хотел поддержать 65-летнюю жену Джеки. «Моя жена уже ходила на занятия, и я хотел узнать, какую диету ей рекомендуют, чтобы готовить для нее. Мне и самому надо было избавиться от лишнего веса. Я хотел поддержать ее. После первого же занятия я понял, что мне понравилось», — пояснил англичанин. Он начал готовить диетические блюда для жены и в процессе увлекся кулинарией.

Материалы по теме:
«Вы готовы умереть, чтобы похудеть?» Как живут те, кто весил 500 килограммов, но сумел сбросить вес
«Вы готовы умереть, чтобы похудеть?»Как живут те, кто весил 500 килограммов, но сумел сбросить вес
10 марта
«Я не могла шнурки завязать, а теперь соревнуюсь с лучшими» 152-килограммовая женщина похудела на 90 килограммов и стала чемпионкой по триатлону. Вот ее секрет
«Я не могла шнурки завязать, а теперь соревнуюсь с лучшими»152-килограммовая женщина похудела на 90 килограммов и стала чемпионкой по триатлону. Вот ее секрет
28 октября

Гриффин признался, что соблюдать диету не всегда было просто. В частности, мужчине было трудно бороться с пристрастием к шоколаду и сладким газировкам.

В результате англичанин сбросил 19 килограммов и начал помогать другим людям, которые мечтают избавиться от лишнего веса. Он создал собственную группу для худеющих. В нее уже записались 18 человек.

Англичанин рассказал, что страдает от хронической обструктивной болезни легких, и после занятий спортом ему стало легче дышать. Он стал чувствовать себя гораздо лучше, тем более что диабет второго типа, который у него диагностировали до похудения, отступил.

Ранее сообщалось, что весивший 165 килограммов житель английского района Молверн-Хилс, графство Вустершир, который не мог самостоятельно надеть носки, за год похудел на 69 килограммов. Он перестал есть фастфуд и сладости каждый день и сконцентрировался на старом увлечении боксом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
Променявший США на Россию олимпийский чемпион Уайлд завоевал бронзу Игр-2022
Названы самые подорожавшие за год продукты в России
В ЛНР заявили о переброске в Донбасс британских спецназовцев
Стивен Содерберг возмутился отсутствием секса в супергеройских блокбастерах
Ряд интернет-ресурсов обяжут сотрудничать с официальным российским измерителем
Россияне массово снизили стоимость аренды квартир
Кожаный комбинезон Кристины Агилеры высмеяли в сети
Школьница из Москвы попала в больницу из-за помады
Ученые поставили точку в вопросе половой дисфункции у мужчин после COVID-19
Предсказавший пандемию COVID-19 вирусолог спрогнозировал спад и новую волну
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.