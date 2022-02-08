68-летний мужчина за компанию с женой похудел на 19 килограммов

Житель английской деревни Лонгтон, графство Ланкашир, начал готовить еду для желавшей похудеть жены, и за компанию сбросил 19 килограммов. Об этом сообщает издание Stokeon Trent Live.

68-летний Крис Гриффин решил записаться в группу для худеющих, так как хотел поддержать 65-летнюю жену Джеки. «Моя жена уже ходила на занятия, и я хотел узнать, какую диету ей рекомендуют, чтобы готовить для нее. Мне и самому надо было избавиться от лишнего веса. Я хотел поддержать ее. После первого же занятия я понял, что мне понравилось», — пояснил англичанин. Он начал готовить диетические блюда для жены и в процессе увлекся кулинарией.

Гриффин признался, что соблюдать диету не всегда было просто. В частности, мужчине было трудно бороться с пристрастием к шоколаду и сладким газировкам.

В результате англичанин сбросил 19 килограммов и начал помогать другим людям, которые мечтают избавиться от лишнего веса. Он создал собственную группу для худеющих. В нее уже записались 18 человек.

Англичанин рассказал, что страдает от хронической обструктивной болезни легких, и после занятий спортом ему стало легче дышать. Он стал чувствовать себя гораздо лучше, тем более что диабет второго типа, который у него диагностировали до похудения, отступил.

Ранее сообщалось, что весивший 165 килограммов житель английского района Молверн-Хилс, графство Вустершир, который не мог самостоятельно надеть носки, за год похудел на 69 килограммов. Он перестал есть фастфуд и сладости каждый день и сконцентрировался на старом увлечении боксом.