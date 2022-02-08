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Посол России назвал условие для сотрудничества Москвы со всеми странами

Посол России в ФРГ Нечаев заявил об отсутствии у Москвы планов опускать железный занавес
Сергей Нечаев

Сергей Нечаев. Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Москва открыта для равноправного сотрудничества со всеми странами и не планирует огораживаться. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев, передает ТАСС.

«Мы никаких [железных] занавесов опускать не собираемся, — сказал он. — Эпоха холодной войны ушла безвозвратно».

Дипломат уточнил, что Россия готова конструктивно взаимодействовать «абсолютно со всеми странами, которые не отталкивают нас и не говорят с нами свысока».

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия не намерена возвращаться к железному занавесу в отношениях с западными государствами. Дипломат подчеркнула, что российская сторона не будет делать шаги в этом направлении.

В ноябре 2021 года президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия — это миролюбивое государство. Такую концепцию внешней политики он объявил дорожной картой для Министерства иностранных дел (МИД) страны, выступая на коллегии ведомства. Он также добавил, что внешняя политика России должна впредь служить обеспечению благоприятных условий для развития и безопасности страны.

Марина Совина
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