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Германия приготовилась к санкциям против России

Канцлер Шольц заявил о готовности ФРГ к затратным шагам при нападении России на Украину
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Leah Millis / Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью телеканалу CNN заявил, что страна введет санкции против России в случае нападения на Украину. При этом он вновь не прокомментировал возможный запрет на запуск российского газопровода «Северный поток 2».

Шольц заявил, что Германия приготовилась к затратным шагам против России в случае ее вторжения на Украину. Он сообщил, что страна планирует действовать в унисон со своими союзниками. Политик также подчеркнул готовности Германии обсуждать решения с с США.

«Мы готовы предпринять шаги, которые несут для нас издержки. (...) Не будет никаких различий в такой ситуации», — отметил Шольц.

Ранее Шольц ответил на упреки о союзничестве с Россией. Он назвал «абсолютной ерундой» заявления о том, что ФРГ является, скорее, союзником Москвы, чем Запада. «И все это знают», — отметил он.

7 февраля США и ФРГ выразили желание продолжить диалог с Россией. По итогам переговоров в Вашингтоне американский президент Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц подтвердили готовность «добросовестно» вести переговоры с Россией по гарантиям безопасности.

Марина Совина
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