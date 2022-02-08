Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Канцлер Германии ответил на упреки о союзничестве с Россией

Канцлер ФРГ Шольц назвал «ерундой» заявления, что Германия больше союзник РФ, чем Запада
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Kay Nietfeld/ Globallookpress.com

Канцлер Германии Олаф Шольц ответил на упреки о союзничестве с Россией и назвал «ерундой» заявления о том, что ФРГ больше союзник Москвы, чем Запада. Его слова приводит РИА Новости.

Таким образом он прокомментировал вопрос телеканала CNN о том, что подобное мнение бытует среди украинских политиков. «Это абсолютная ерунда, и все это знают», — подчеркнул Шольц.

Канцлер также указал, что Германия не отказывала Великобритании в использовании воздушного пространства для доставки военных грузов на Украину, Лондон самостоятельно формировал маршрут над Балтийским морем. Он добавил, что летать над ФРГ британские самолеты могут в любое время.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал и назвал досадным решение Германии передать Киеву каски в качестве военной помощи. По его мнению, Берлин мог бы и должен был сделать для Киева больше — не только из-за Украины, но еще и из-за позиции в Европе, и необходимости сохранить безопасность в евроатлантическом пространстве.

Германия неоднократно отказывала Украине в предоставлении оружия. В частности, в январе с такими заявлениями выступили канцлер Германии Олаф Шольц и министр иностранных дел Анналена Бербок. На Украине также утверждают, что ФРГ блокирует поставки оружия в республику через агентство NSPA (NATO Support and Procurement Agency, Агентство НАТО по поддержке и закупкам).

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин назвал последствия нападения Украины на Крым
Вучич выразил надежду на мирное решение мирового кризиса Россией и США
Вильфанд пообещал россиянам оттепель и сибирские морозы
На Украине рассказали о «животном страхе» властей страны
Германия приготовилась к санкциям против России
Канцлер Германии ответил на вопрос о зависимости от газа из России
Закомплексованный мужчина спрятал туфли возлюбленной и подвергся критике
Канцлер Германии ответил на упреки о союзничестве с Россией
На Украине рассказали о «плане Б» Зеленского по Донбассу
Путин ответил на слова о нарушении Россией территориальной целостности Украины
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.