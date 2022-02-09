Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Американский «убийца» российских С-400 поразил цель

Northrop Grumman провела вторые летные испытания ракеты AARGM-ER

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

В США произвели запуск усовершенствованной противорадиолокационной ракеты увеличенной дальности AGM-88G Advanced Anti-Radiation Guided Missile-Extended Range (AARGM-ER). Ракета успешно поразила наземную цель, сообщает пресс-служба Northrop Grumman.

В компании отметили, что ракету испытали 21 января. AARGM-ER, запущенная с самолета F/A-18 Super Hornet, поразила наземную цель. Американский боеприпас, который ранее назвали «убийцей» российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф», идентифицировал и поразил радиолокационную станцию.

Материалы по теме:
Тяжелый убийца ВВС США закупают аналог Су-57. Он станет самым вооруженным истребителем в мире
Тяжелый убийцаВВС США закупают аналог Су-57. Он станет самым вооруженным истребителем в мире
23 февраля
Гиперзвуковая гонка. Испытания ракет, конфликты и новые беспилотники: каким был 2021 год в мире оружия
Гиперзвуковая гонка.Испытания ракет, конфликты и новые беспилотники: каким был 2021 год в мире оружия
24 декабря

Усовершенствованная ракета стала развитием боеприпаса AGM-88E High-speed Anti-Radiation Missile (HARM). AARGM-ER получила новую боевую часть и двигатель. Это позволило увеличить скорость и дальность полета. Ракету смогут нести все модификации F-35 Lightning II, а также палубные самолеты F/A-18E/F Super Hornet и EA-18G Growler.

В ноябре издание Defence24 предположило, что Польша может купить ракеты Advanced Anti-Radiation Guided Missile (AARGM) в США.

В июле Военно-морские силы (ВМС) США провели первое боевое испытание ракеты AARGM-ER. Запуск ракеты позволил оценить правильность конструкторских решений, которые использовали при создании AGM-88G.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
Россиянин Елистратов выиграл бронзу в шорт-треке на Олимпиаде в Пекине
Первая российская биржа начнет работать по выходным
В российском регионе легкомоторный самолет совершил жесткую посадку
Ограбившего магазин камер наблюдения вора нашли по видео с камеры наблюдения
Adidas выпустил рекламу с обнаженной грудью разных женщин
Российская авиакомпания официально зарегистрировала новый лоукостер
Названа неочевидная опасность краски
ФСБ поймала на взятке врио начальника отдела наркоконтроля Екатеринбурга
Минфин описал будущее рынка криптовалют в России
Москвич выманил у приятеля 15 миллионов и купил себе внедорожник
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.