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F-35A получит «убийцу» российских C-400

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Американские самолеты F/A-18E/F Super Hornet, EA-18G Growler и F-35A Lightning II получат сверхзвуковую противорадиолокационную ракету AARGM-ER (Advanced Anti-Radiation Guided Missile-Extended Range), пишет Jane's 360.

Соответствующий контракт на сумму 322,5 миллиона долларов ВВС США и американская компания Northrop Grumman подписали в марте. Соглашение предусматривает разработку, интеграцию и испытание твердотопливного ракетного двигателя для AARGM-ER повышенной дальности. Работы планируется завершить к декабрю 2023 года.

Также AARGM-ER может получить истребитель F-35C Lightning II.

The Drive отмечает, что усовершенствованная AARGM-ER позволит проникнуть в зону A2/AD (anti-access and area denial — ограничение и воспрещение доступа и маневра) потенциального противника. Издание пишет, что AARGM-ER создается на основе действующей AGM-88E HARM (High-speed Anti-Radar Missile). По сравнению со второй ракетой дальность первой вырастет на 20-50 процентов (до 154-193 километров).

В марте сообщалось, что модернизация российских радиолокационных станций (РЛС) «Дарьял» сделает их вечными.

Тогда же заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) России генерал-лейтенант Сергей Дронов заявил, что, начиная с 2012 года, ВКС получили более тысячи самолетов и вертолетов.

AGM-88E предназначены для уничтожения радаров вражеской системы противовоздушной обороны (ПВО), в частности, комплексов «Панцирь-С1», С-300 и С-400.

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