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Российский губернатор предложил экс-президенту Польши пить таблетки от деменции

Губернатор Алиханов предложил экс-президенту Польши Валенсе пить таблетки от деменции
Антон Алиханов

Антон Алиханов. Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил экс-президенту Польши Леху Валенсе пить таблетки от деменции после его призыва ударить по Москве. Он заявил об этом Daily Storm.

«Я считаю, что Валенсе надо начать пить таблетки от деменции», — сказал российский губернатор.

Ранее на слова Валенсы ответил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев. По его словам, заявление Валенсы является результатом постковидного синдрома.

9 февраля бывший польский президент Лех Валенса заявил, что Западу необходимо проявить жесткость в позиции по Украине. По его словам, в случае эскалации конфликта Польша должна помочь соседу и незамедлительно ударить по Москве. Кроме того, после нападения руководству страны «в рамках соседской помощи» нужно предоставить вооруженные силы Польши в распоряжение Киева, добавил он.

Марина Совина
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