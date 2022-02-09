В Госдуме ответили на слова Валенсы об «ударе по Москве»

Член комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев с иронией ответил на слова экс-главы Польши Леха Валенсы, который призвал западные страны к «проявлению жестокости» по отношению к России из-за ситуации на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что заявление Валенсы является результатом постковидного синдрома. «Только так можно об этом говорить», — подчеркнул депутат.

Ранее бывший польский президент Лех Валенса заявил, что Западу необходимо проявить жесткость в позиции по Украине. По его словам, в случае эскалации конфликта Польша должна помочь соседу и незамедлительно ударить по Москве. Кроме того, после нападения руководству страны «в рамках соседской помощи» нужно предоставить вооруженные силы Польши в распоряжение Киева, добавил он.

9 февраля замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что вокруг Украины в настоящее время нагнетается большое количество информационного шума, хотя никаких признаков подготовки вторжения российских войск нет, и это подтверждают разведывательные данные сил НАТО и США.