Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Госдуме ответили на слова Валенсы об «ударе по Москве»

Депутат Шхагошев назвал слова Валенсы о России последствиями постковидного синдрома
Адальби Шхагошев

Адальби Шхагошев. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Член комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев с иронией ответил на слова экс-главы Польши Леха Валенсы, который призвал западные страны к «проявлению жестокости» по отношению к России из-за ситуации на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что заявление Валенсы является результатом постковидного синдрома. «Только так можно об этом говорить», — подчеркнул депутат.

Ранее бывший польский президент Лех Валенса заявил, что Западу необходимо проявить жесткость в позиции по Украине. По его словам, в случае эскалации конфликта Польша должна помочь соседу и незамедлительно ударить по Москве. Кроме того, после нападения руководству страны «в рамках соседской помощи» нужно предоставить вооруженные силы Польши в распоряжение Киева, добавил он.

9 февраля замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что вокруг Украины в настоящее время нагнетается большое количество информационного шума, хотя никаких признаков подготовки вторжения российских войск нет, и это подтверждают разведывательные данные сил НАТО и США.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Ямпольская
Обсудить
Последние новости
У Камилы Валиевой оказался проблемный допинг-тест на Олимпиаде
В Киеве заявили об отсутствии обсуждения внеблокового статуса Украины с Макроном
Оценены риски «серой» аренды квартир
Ведущий Первого канала назвал снижающий риск рака продукт
Стало известно о критическом состоянии Жириновского
Россиян защитят от контента для взрослых в переписках
Авиапассажирка положила ноги на голову своей соседке и вызвала возмущение в сети
В Туркмении перед заседанием парламента решили спрятать бомжей
На Украине обладателей деревянных автоматов оденут в обмундирование из Лондона
В Госдуме ответили на слова Валенсы об «ударе по Москве»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.