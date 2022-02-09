Посол России допустил свое выдворение из США

Посол России в США Анатолий Антонов допустил свое выдворение из Вашингтона к апрелю. Об этом сообщает ТАСС.

«Я подтверждаю эту американскую позицию. Действительно, ситуация, какая она была, когда я впервые об этом сказал, такая она и осталась на сегодняшний день», — отметил он.

По словам Антонова, Соединенные Штаты допускают путь развития событий, предполагающий понижение уровня дипприсутствия в Москве и Вашингтоне.

6 февраля Антонов заявил, что до 30 июня 28 российских дипломатов будут вынуждены покинуть Соединенные Штаты. Он напомнил, что на прошлой неделе из Вашингтона уже уехали 27 дипломатов. По словам посла, американская сторона угрожала арестами в случае несоблюдения сроков.