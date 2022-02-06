Посол России заявил о работе дипмиссий в США «до последнего дипломата»

До 30 июня еще 28 российских дипломатов будут вынуждены покинуть Соединенные Штаты. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Он напомнил, что на прошлой неделе из Вашингтона уже уехали 27 дипломатов. «Было сказано — вам рекомендовано, предписано покинуть США», — рассказал Антонов. При этом американская сторона угрожала арестами в случае не соблюдения сроков. По мнению Антонова, это является «настоящей высылкой».

В октябре 2021 года официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова сообщила, что США потребовали отъезда еще 55 российских дипломатов и административно-технических работников дипмиссий. Она отметила, что с учетом требований о высылке россиян обстановка на дипломатическом «фронте» только усугубится.

Консультации не принесли результата

Антонов рассказал, что 3 февраля представители России и США провели двусторонние консультации о нормализации работы посольств. По его словам, переговоры закончились безрезультатно. Как объяснил посол, российская сторона подготовила программу, направленную на снятие ограничений для деятельности дипломатов в США и в России, восстановление нормальной деятельности диппредставительств и прекращение визовой войны.

К сожалению, на этих консультациях мы получили негативный ответ Анатолий Антонов посол России в США

Отвечая на вопрос о возможности разрыва дипломатических отношений, дипломат заявил, что данный вопрос находится в компетенции президента.

Дипмиссии будут работать до последнего дипломата

Антонов также подчеркнул, что посольство России в США намерено отстоять национальные интересы и при этом делать все, чтобы нормализовать российско-американские отношения. По его словам, дипмиссии будут работать «до последнего дипломата».

Посол выразил уверенность, что от плохого состояния отношений двух стран проигрывают все. Он также усомнился, что Вашингтон преследует цель полностью обрушить отношения с Москвой.

Ранее в МИД России сообщили, что глава ведомства Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен договорились активизировать работу по снятию напряженности в работе дипмиссий. Дипломаты обсудили актуальные вопросы по телефону. Российский министр иностранных дел также поднял вопрос снабжения украинской армии оружием.

Обвинения в подготовке к «вторжению»

Дипломат также прокомментировал публикацию агентства Bloomberg о «вторжении» России на Украину. Данный материал он назвал безобразием, который не поддается никакому объяснению. Как ранее объяснял Антонов, подобные обвинения Запада — часть информационной войны, направленной против Москвы. При этом Россия не собирается ни на кого нападать и настроена на добрососедские отношения с народом Украины, подчеркнул он.

Вашингтон уже несколько месяцев будоражит весь мир заявлениями о том, что Украина вот-вот станет жертвой «российской агрессии». Однако вышла незадача, поскольку никакого нападения нет Анатолий Антонов посол США в России

Мария Захарова отметила системность вбросов фейков на Bloomberg. В частности, она обратила внимание на аналогичный вброс двухнедельной давности о том, что якобы Пекин и Москва договорились о том, что отложат вторжение на Украину в связи с проведением Олимпиады в Пекине.

5 февраля на сайте Bloomberg по ошибке появилась статья о «начале вторжения» России на Украину. Позже издание извинилось за публикацию ложных данных. В агентстве уточнили, что сейчас расследуют обстоятельства того, как такой ложный и провокационный материал мог появиться на сайте.

С осени 2021 года Запад и Украина обвиняют Россию в подготовке нападения на Украину. В Кремле неоднократно опровергали эти предположения. Постпред России при ООН Василий Небензя указал на отсутствие доказательств «угрозы вторжения».