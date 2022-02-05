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Стало известно об угрозах властей США арестами российским дипломатам

Посол России в США Антонов заявил, что гонения против российских дипломатов продолжаются
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: Bai Xueqi / ZUMA Press / Global Look Press

Власти США угрожали арестами российским дипломатам, которым было предписано покинуть страну до конца января. Об этом рассказал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Он отметил, что недавно 27 российских дипломатов были выдворены из США. «Было сказано — вам рекомендовано, предписано покинуть США», — рассказал Антонов. При этом американская сторона уточнила, что арестуют и отправят «в соответствующее учреждение» российских дипломатов, если те останутся в стране.

По мнению Антонова, это является высылкой российских дипломатов.

Ранее Антонов рассказал, что двусторонние консультации о нормализации работы посольств России и США в Вене прошли безрезультатно. «К сожалению, на этих консультациях мы получили негативный ответ», — сказал он.

Ксения Назарова
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