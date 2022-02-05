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Публикацию Bloomberg о российской «агрессии» назвали не поддающейся объяснению

Посол Антонов назвал «безобразием» публикацию Bloomberg о «вторжении» России на Украину
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Посол РФ в США Анатолий Антонов прокомментировал публикацию агентства Bloomberg о «вторжении» России на Украину. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Это просто безобразие, это не поддается никакому объяснению», — сказал дипломат. Он отметил, что юго-восток Украины стал горячей точкой, к которой все стороны должны относиться аккуратно и не давать провокаторам шансов раздуть конфликт.

5 февраля на сайте Bloomberg по ошибке появилась статья о «начале вторжения» России на Украину. Позже издание извинилось за публикацию ложных данных. В агентстве уточнили, что сейчас расследуют обстоятельства того, как такой ложный и провокационный материал мог появиться на сайте.

Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал американское СМИ серьезным изданием и добавил, что теперь на фоне таких публикаций у Кремля есть все основания заменить дефиницию термина fake-news на Bloomberg-news.

Марина Совина
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