Посол России в США рассказал о подготовке антироссийских санкций

Между американскими сенаторами и конгрессменами ведутся споры о наиболее болезненных санкциях для нанесения серьезного ущерба экономическому и политическому имиджу России. Посол РФ в США Анатолий Антонов рассказал о ходе подготовки антироссийских санкций, его слова передает РИА Новости.

«Сегодня трудно сказать, к чему придут демократы и республиканцы. Ощущение таково, что санкции будут разработаны... Весь вопрос только в том, когда они будут введены», — сообщил дипломат, отметив, что видит наличие межпартийного консенсуса, а споры ведутся лишь о том, как сделать больнее российской стороне.

6 февраля Антонов заявил, что до 30 июня 28 российских дипломатов будут вынуждены покинуть Соединенные Штаты. Он напомнил, что на прошлой неделе из Вашингтона уже уехали 27 дипломатов. По словам посла, американская сторона угрожала арестами в случае несоблюдения сроков.