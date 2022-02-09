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Испанец решил добраться до Якутска на велосипеде и получил обморожение

Решившего добраться из Черского в Якутск на велосипеде испанца экстренно госпитализировали

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения РС(Я)

Спортсмена из Испании Хуана Менендеса Гранадоса, путешествующего по России на велосипеде, экстренно госпитализировали в Якутии — мужчина получил обморожение. Информация об этом появилась на сайте Министерства здравоохранения Республики в среду, 9 февраля.

Уточняется, что турист, решивший добраться из поселка Черский в Якутск, обратился за медицинской помощью во врачебную амбулаторию села Колымское Нижнеколымского улуса. Испанцу оказали первую помощь и доставили в хирургическое отделение центральной районной больницы, где оперативно провели телемедицинскую консультацию с хирургами ожогового отделения.

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Отмечается, что в настоящее время Гранадос продолжает лечение в больнице. Его состояние оценивается как относительно удовлетворительное.

Ранее в декабре сообщалось, что путешественник из Франции доехал до Владивостока на самодельном велосипеде за 10 месяцев. Для поездки он смастерил транспортное средство под названием «Торнадо», которое весит почти 120 килограммов и оснащено бортовым компьютером и спальным местом.

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Валентина Процкова
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