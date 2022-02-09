Оценены последствия антироссийских санкций для экономики Европы

В случае введения новых санкций против России пострадает не только энергетика Европы, но и ряд других отраслей — торговля, промышленное производство, рынки и банковский сектор, утверждают аналитики британской газеты Financial Times (FT). Масштабные последствия антироссийских ограничений для экономики ЕС оценила и глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард.

Сокращение транзита газа в Европу — главный козырь в руках Москвы в рамках противостояния с Западом, пишет FT, однако уязвимость ЕС перед контрмерами Кремля выходит далеко за рамки энергетики. Европейские политики опасаются, что Европа менее подготовлена к «экономической войне», чем Россия. Санкции ударят по целому ряду игроков — от поставщиков высоких технологий и банков до экспортеров и зависимых от российского сырья производителей.

По мнению аналитиков газеты, нарушение торговых связей между Россией и ЕС усилит инфляционное давление и ограничит активность множества европейских предприятий. «Геополитические тучи над Европой (…) повлияют на рост [экономики], так как сократятся доходы и, возможно, уменьшится потребление и вырастет объем несостоявшихся инвестиций», — заявила в феврале Кристин Лагард.

FT напомнила, что Россия является ведущим мировым экспортером сырьевых товаров и числится в списке поставщиков критически важного сырья, составленного Европейской комиссией (исполнительный орган ЕС). Россия поставляет на мировой рынок около 40 процентов палладия, являющегося необходимым элементом при сборке автомобилей, и около 30 процентов титана — ключевого материала для аэрокосмической промышленности. Например, европейский авиагигант Airbus получает из России почти половину используемого титана.

Кроме того, конфликт между Россией и Западом вокруг Украины вызвал серьезную волатильность на фондовых рынках в начале 2022 года. Компании, имеющие интересы в регионе, — например, финский производитель шин Nokian Renkaat или датский пивной концерн Carlsberg — столкнулись с обвалом цен на свои акции. «Нервозность инвесторов может быстро распространиться на секторы, которые считаются относительно безопасными», — отметил сотрудник аналитического центра Oxford Economics Анхель Талавера.

ЕЦБ также предупредил, что в случае обострения противостояния ЕС и России в зоне риска окажутся банки. По данным Банка международных расчетов, займы российских компаний в кредитных организациях ЕС в совокупности составляют около 60 миллиардов долларов (почти вчетверо больше, чем в банках США). Из-за возможных санкций против олигархов из России крупный швейцарский банк Credit Suisse уже поспешил избавиться от своего портфеля кредитов на яхты и частные самолеты. Кроме того, ограничения могут предполагать заморозку крупных сумм, размещенные российскими организациями в европейских банках. Отключение России от SWIFT и перекрытие доступа к долларам США тоже ударит по ее контрагентам в Европе, утверждает FT.

Санкции также ослабят торговые торговые связи между Россией и восточными странами ЕС, которые и так сократил конфликт после присоединения Крыма. Россия является крупнейшим импортером латвийских товаров и вторым по величине потребителем литовской продукции. Для блока в целом страна является пятым по величине экспортным рынком (четыре процента экспорта). Хотя аналитики говорят, что большинство предприятий с интересами в России достаточно устойчивы, чтобы справиться с возможным кризисом, глава ЕЦБ Лагард предсказывает, что эскалация геополитической напряженности может привести к росту цен на все группы товаров.

Эксперты американского издания CNN в январе также заявили, что в случае полного прекращения поставок Европа не сможет найти альтернативу российскому газу. Регион не сможет компенсировать нехватку топлива как минимум несколько месяцев — доля российского газа в энергосистеме ЕС слишком велика (около 40 процентов), а резкое повышение импорта газа из других стран представляет собой существенную логистическую проблему.