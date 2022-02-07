Крупный швейцарский банк избавился от займов российским олигархам из-за санкций

Крупный швейцарский банк Credit Suisse секьюритизировал портфель кредитов на яхты и частные самолеты своих сверхбогатых клиентов, продав займы на два миллиарда долларов, выяснила газета Financial Times. Банк решил избавиться от этих активов в связи с повышенным риском введения санкций против олигархов, прежде всего из России.

Credit Suisse продал кредиты, выданные бизнесменам и обеспеченные их «самолетами, яхтами, недвижимостью и/или финансовыми активами», своему подразделению, формально являющемуся независимой сторонней организацией. Банки проводят такую процедуру в случае, когда считают активы недостаточно надежными и видят необходимость передать риски. После приобретения займов компания-посредник привлекает финансирование для банка путем выпуска ценных бумаг (чаще всего облигаций).

Проданный портфель займов включает в себя также ссуды сверхбогатым клиентам под залог акций и облигаций. Фирма-посредник уже выпустила ценные бумаги на сумму 80 миллионов долларов — они котируются на Международной фондовой бирже Нормандских островов (TISE). Financial Times получила копию презентации для инвесторов в эти бумаги. В документе было указано, что швейцарский банк уже неоднократно сталкивался с проблемами, связанными с санкциями против сверхбогатых предпринимателей.

По данным презентации, в 2017 и 2018 годах Credit Suisse столкнулся с 12 дефолтами по кредитам на яхты и самолеты, при этом треть из них была «связана с санкциями США в отношении российских олигархов». В те годы СМИ сообщали, что Олегу Дерипаске и братьям Аркадию и Борису Ротенбергам пришлось расторгнуть договоры аренды частных самолетов с банком. В прошлом году непогашенные кредиты на яхты в Credit Suisse превысили миллиард долларов.

В начале года администрация президента США Джо Байдена предупредила, что разработала «конкретные пакеты санкций» в отношении российских олигархов и членов их семей. Магнатам из России могут заморозить иностранные активы и запретить въезд в ряд государств. Конкретные фамилии пока неизвестны — их не называют из-за «риска бегства». Учитывая, сколько российских олигархов имеют финансовые интересы в Великобритании, США заручились поддержкой британских властей в вопросе таких ограничений. Они, в свою очередь, пригрозили конфисковать имущество бизнесменов из России.