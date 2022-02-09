ДНР пообещала ответить на нарушение Украиной «красных линий»

Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) ответит в случае нарушения Вооруженными силами Украины (ВСУ) «красных линий», пообещал официальный представитель Народной милиции Эдуард Басурин. Об этом 9 февраля сообщает РИА Новости.

По его словам, такой линией в первую очередь является массовая гибель гражданского населения. «И вторая — это если противник начинает движение в нашу сторону и пересекает линию соприкосновения», — заявил Басурин в эфире телеканала «Россия 24».

Представитель ДНР утверждает, что ситуация в Донбассе остается сложной, поскольку заявления Украины о желании мира — ложные.

Ранее посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что украинцы «чувствуют дыхание катящихся к границам грузовых поездов со смертоносным оружием и едкий запах сажи путинских танков».

В последние месяцы в Киеве и на Западе звучат заявления об угрозе российского вторжения на Украину. Москва подобные обвинения отвергает.